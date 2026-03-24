La OTAN mueve sus fuerzas: Alemania reemplaza a Reino Unido en el Mediterráneo

La fragata alemana Sajonia sustituirá al destructor británico HMS Dragon, que será desplazado hacia la región oriental del mar Mediterráneo, explicó este martes el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius.

“En el marco del Grupo 1 Naval Permanente de la OTAN, ellos trasladan el buque al Mediterráneo y nosotros sustituimos al HMS Dragon con nuestra fragata Sajonia”, dijo Pistorius en declaraciones a la prensa en Singapur.

El Grupo 1 Naval Permanente de la OTAN es una de las fuerzas que proporcionan una presencia marítima constante a la alianza.

En ese grupo, el Reino Unido iba a asumir el mando con el HMS Dragon, pero, tras conversaciones entre Pistorius y su homólogo británico John Healey, será Alemania quien lo haga.

“Tomamos el mando. En un principio estaba previsto que los británicos lo hicieran, pero ahora lo asumimos nosotros con nuestra fragata Sajonia”, agregó.

La fragata Sajonia se suma al destacamento que tiene Alemania en el Atlántico Norte, donde la Marina alemana ya cuenta con el barco Brandeburgo, según confirmó un portavoz del Ejército alemán.

La fragata Brandeburgo se encuentra en el puerto islandés de Reikiavik, tras haber realizado maniobras con aliados de la OTAN.

El HMS Dragon ya está en el Mediterráneo oriental, después de que Irán tomara una base militar británica en Chipre como objetivo en sus ataques de represalia tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el país persa.