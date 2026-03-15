Mundo - 15/3/26 - 05:50 PM

¡Lo dejan mojar el palito! Maduro ha tenido sus visitas conyugales en prisión

“Está en celda de castigo, en una planta en la que está rodeado de presos yihadistas y de presos de delitos muy graves”, indica.

 

Por: Redacción / Web -

El capturado narcoterrorista Nicolás Maduro ha recibido sus visitas conyugales de su esposa Cilia Flores, indicó el periodista del diario ABC de España, David Alandete.

El comunicador reveló detalles inéditos sobre las condiciones en las que Nicolás Maduro permanece detenido en el centro penitenciario federal de Brooklyn, Nueva York. Según reos del penal, Maduro grita durante las noches que "sigue siendo el presidente de Venezuela" y que "ha sido secuestrado".

"En las noches él dice a gritos que él sigue siendo el presidente de Venezuela, que ha sido secuestrado y que está siendo torturado y pide a los venezolanos que están allí encerrados que transmitan ese mensaje al mundo y a sus familiares en Venezuela", explicó Alandete a medios venezolanos. 

Detalla que está aislado y sale unas tres veces al patio usando grilletes y esposado. 

“Está en celda de castigo, en una planta en la que está rodeado de presos yihadistas y de presos de delitos muy graves, indica. 

Algo que llamó la atención es que le han dado chance para que tenga sus visitas conyugales de Cilia Flores, quien está detenida en el módulo femenino del mismo penal. 

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