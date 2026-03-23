Muere el dueño de OnlyFans de cáncer y deja un lío con deudas millonarias

Leonid Radvinsky, el empresario detrás del éxito global de OnlyFans, falleció a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer.

Con este hecho La industria del contenido digital y las plataformas de suscripción quedan en un especie de limbo por varios temas que él manejaba.

La información fue confirmada por la compañía a través de un comunicado oficial. "Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer", señala el texto divulgado por la organización y recogido por 'Bloomberg'.

Radvinsky, de origen ucraniano-estadounidense, no fue el creador original de la plataforma, pero sí el arquitecto de su explosión financiera.

En 2018, adquirió una participación mayoritaria de manos de sus fundadores, Guy y Tim Stokely, quienes habían lanzado el sitio en 2016. Bajo su mando, OnlyFans dejó de ser un portal de nicho para convertirse en un fenómeno mundial que genera millones.

Su muerte deja en el aire negociaciones que valoraban a la plataforma en una cifra cercana a los 5.500 millones de dólares. Según los reportes financieros conocidos hasta ahora, el panorama de la venta de OnlyFans incluía los siguientes elementos:

Una deuda de 2.000 millones de dólares como parte de la estructura de compra planteada y negociaciones activas con diversas compañías para ceder el control del 60 % de las acciones.

Su partida plantea un desafío jurídico y corporativo inmediato. Sin un sucesor claro mencionado en los primeros informes, el destino de la participación mayoritaria de una de las redes sociales con mayor flujo de caja en la actualidad entra en una etapa de incertidumbre que los mercados.

A fecha de marzo de 2026, la fortuna de Leonid Radvinsky, propietario mayoritario de OnlyFans, se estimaba en aproximadamente $7.800 millones de dólares.