Mundial 2026: Sheinbaum califica como "factible" recibir los partidos de Irán

En un giro inesperado que podría reconfigurar la logística de la Copa del Mundo 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su administración está abierta a recibir los partidos de la selección de fútbol de Irán. Esta posibilidad surge ante las severas complicaciones que enfrenta el equipo asiático para ingresar a Estados Unidos, debido a tensiones políticas y problemas con la emisión de visas.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria calificó la propuesta como "factible" y reveló que ya existen conversaciones en curso con los altos mandos de la FIFA. "Lo están viendo con la FIFA. Sí, es factible. Se está analizando y en su momento lo informaríamos", aseguró Sheinbaum, abriendo la puerta a que México incremente su protagonismo en la justa mundialista.

El conflicto de visas: ¿Por qué Irán no jugaría en EE. UU.?

La controversia estalló luego de que la Federación de Fútbol de Irán manifestara su preocupación por la falta de garantías logísticas y diplomáticas por parte del gobierno estadounidense. Ante este escenario, las autoridades iraníes han solicitado formalmente la intervención de la FIFA para trasladar sus encuentros del Grupo G a territorio mexicano, donde la política exterior es de puertas abiertas.

De acuerdo con reportes de la embajada iraní en México, la solicitud busca evitar que el equipo nacional quede fuera de la competición por factores extradeportivos. México, al contar con una infraestructura ya validada para el torneo, se presenta como el salvavidas ideal para el organismo rector del fútbol mundial.

México y su rol estratégico en la Copa del Mundo

La presidenta Sheinbaum fue enfática al señalar que la decisión final recae sobre la FIFA, pero reiteró que el país cuenta con la disposición política para facilitar el evento. "México tiene relación con todos los países del mundo. Vamos a ver qué establece la FIFA y, a partir de ahí, se informaría", puntualizó.

Este movimiento no solo representa un reto logístico, sino una oportunidad para que México fortalezca su posición como sede principal, captando una mayor derrama económica y atención mediática internacional durante la fase de grupos del Mundial 2026.