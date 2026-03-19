Netanyahu admite que "Israel actúo solo" en su ataque contra yacimiento de gas

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, admitió este jueves en una rueda de prensa junto a periodistas internacionales en su oficina en Jerusalén que actuaron solos en su ataque contra las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar.



"Diré dos cosas. Primero, Israel actuó solo contra el complejo de gas. Segundo, el presidente Trump nos pidió que suspendiéramos futuros ataques y lo estamos haciendo", subrayó el mandatario israelí.



El proyectil lanzado por Israel el miércoles alcanzó una parte de las instalaciones de gas, provocando incendios en varias zonas que fueron contenidos por los bomberos.

Irán, por su parte, informó de que el bombardeo contra estas instalaciones gasísticas no causó víctimas.



La tarde de este jueves la refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, sufrió daños tras ser alcanzada por fragmentos de un misil iraní interceptado sin que causara "daños importantes" ni víctimas mortales, informó el Ministerio de Energía de Israel.



Tras veinte días de guerra, los ataques cruzados entre Israel e Irán persisten mientras Netanyahu este jueves evitó establecer un calendario sobre el fin de esta campaña militar, y aseguró que su Ejecutivo "no está contando los días".