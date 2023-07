¡No todo es bonito! Threads censura, recopila datos y no deja apelar

Meta botó la casa por la venta al afirmar que más de 10 millones de personas se habían registrado en su competidor de Twitter, Threads, en lo que el director ejecutivo Mark Zuckerberg describió como una alternativa "amigable" al pajarito azul.

Pero a la par de las bondades que se han dicho, ahora se acusa a su creador de recopilar mucha información y censurar sin dar explicaciones

"Hagámoslo. Bienvenido a Threads", escribió Zuckerberg en su primera publicación en la aplicación, que es una "aplicación de conversación basada en texto" donde los usuarios pueden publicar publicaciones de hasta 500 caracteres y permite que las personas publiquen enlaces, fotos y vídeos.

Threads está directamente vinculado a Instagram, propiedad de Meta , que tiene más de 2 mil millones de usuarios. El competidor de Twitter se está implementando en más de 100 países para iOS y Android.

Incluso ha creado tanta controversia que Twitter ya ha lanzado la amenaza de demandarlos por copiar la idea y llevarse a personas de Twitter.

"El objetivo es mantenerlo amigable a medida que se expande. Creo que es posible y, en última instancia, será la clave de su éxito", escribió Zuckerberg en una publicación del miércoles, presentando el servicio como un sustituto más saludable de Twitter . "Esa es una de las razones por las que Twitter nunca tuvo tanto éxito como creo que debería tener, y queremos hacerlo de manera diferente".

Sin embargo, no todo es felicidad, debido a que han surgido preocupaciones sobre la censura y la privacidad de los datos , y el expropietario de Twitter, Jack Dorsey, destaca la gran cantidad de datos recopilados por Threads.

Como señala el periodista Michael Shellenberger, a las pocas horas de su lanzamiento, Threads ya censuraba en secreto a los usuarios y no les ofrecía el derecho de apelar.

All your Threads are belong to us https://t.co/FfrIcUng5O pic.twitter.com/V7xbMOfINt — jack (@jack) July 4, 2023

Just downloaded and signed up for the new Meta app “Threads” meant to imitate Twitter



I posted once about wanting to expose Biden’s corrupt government and they’ve already flagged me for censorship



Great platform Zuck pic.twitter.com/2RhusHRo7v — DC_Draino (@DC_Draino) July 6, 2023

.@meta /IG just released their new threads platform and I’ve been informed by multiple users that I’m censored on their new platform.



Sheesh, can’t a dude catch a break.@elonmusk doesn’t have me censored pic.twitter.com/WevfHx04qw — Derek Utley (@realDerekUtley) July 6, 2023

"Meta ya es demasiado poderoso. Una empresa controla lo que gran parte del público puede ver. Y si Threads tiene éxito, tendrá el 80% del mercado global fuera de Rusia y China, según un experto de la industria. Como tal, es razonable esperar que Meta censure precisamente de la misma manera que las grandes corporaciones de medios de comunicación , incluido el New York Times, y los anunciantes corporativos quieren que lo haga. Más censura es lo que los principales medios de comunicación, las grandes corporaciones y sus celebridades han estado exigiendo.

Además, a diferencia de Twitter, Threads recopila datos sobre "Salud y estado físico", "Información financiera", "Información confidencial" y "Otros datos", dijo.

Shellenberger también señaló que pocas horas después del lanzamiento, Threads ya estaba censurando en secreto a los usuarios y no les ofrecía el derecho de apelar .

Los hilos mostraron una advertencia después de que los usuarios hicieran clic en los perfiles de Utley y O'Hanley. “¿ Estás seguro de que quieres seguir…? ”, preguntó la advertencia de Threads. “ Esta cuenta ha publicado repetidamente información falsa ”. - subpila pública

Otros clones de Twitter que le han disparado al rey incluyen Truth Social de Donald Trump, Bluesky y Mastadon de Jack Dorsey, todos los cuales no han logrado ganar bases de usuarios lo suficientemente grandes como para cruzar a la corriente principal.

Kim Kardashian y Jennifer Lopez, así como a la artista de performance del Congreso Alexandria Ocasio-Cortez, se han encontrado con varios obstáculos después de solo cinco minutos .

I was on threads for 5 minutes but now I think my app is bricked it was just as I hit send on a long post of Queens food recommendations — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 6, 2023

Tylr Lrnz is over on Threads acting like she's trying to pull string a lawnmower to start — Stephen L. Miller (@redsteeze) July 6, 2023

Meta's new app was built entirely using this keyboard: pic.twitter.com/RoRe6szEO0 — DogeDesigner (@cb_doge) July 6, 2023

