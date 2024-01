Papa defiende bendición a parejas gays. 'El Señor bendice a todos'

El Papa Francisco ha defendido la bendición de parejas del mismo sexo, algo qque ha provocado en las últimas semanas una lluvia de críticas en el mundo católico hasta el punto que los obispos africanos y peruanos, se han negado a aplicarlo en su continente, y ha sugerido que quienes deploran esta decisión es porque han sacado conclusiones feas y no la entienden.

"A veces las decisiones no se aceptan, pero en la mayoría de los casos, cuando no se aceptan, es porque no se entienden", ha señalado Francisco en sus primeras declaraciones públicas al documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans, que abrió en diciembre la posibilidad de bendecir a las parejas en situación irregular.

"El peligro es que si algo no me gusta y lo pongo (la oposición) en mi corazón, me convierto en una resistencia y saco conclusiones feas", indicó el pontífice en una entrevista.

En la entrevista televisiva emitida ayer domingo, Francisco –que contestó a las preguntas del presentador del programa de televisión italiano por videoconferencia desde el Vaticano– ha reconocido que a veces se siente solo cuando toma decisiones. Así ha manifestado que hay que pagar un precio de soledad y a veces las decisiones no son aceptadas, pero a menudo sucede porque no se sabe lo que se critica.

"El Señor bendice a todos, a todos, a los que vienen. A cada persona. Luego la gente tiene que ver qué camino le propone el Señor. Pero hay que llevarles de la mano y ayudarles a ir por ese camino, no condenarles desde el principio. Esta es la labor pastoral de la Iglesia", recalca.

También le ha recordado que a los confesores "siempre les digo: perdonad todo". "En 54 años de sacerdote, sólo una vez he negado el perdón: por la hipocresía de la persona. "El Señor nunca se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que el problema son los "corazones endurecidos". El Papa que lo que más le preocupa son los conflictos armados en el mundo. "Algo, sí, me asusta hoy. Por ejemplo, esta escalada bélica, esta continuación de las guerras en el mundo. Uno se pregunta: ¿cómo acabará, con las armas atómicas destruyéndolo todo? ¿Cómo acabará? ¿Como el Arca de Noé? Esto me asusta, la capacidad de autodestrucción que tiene hoy la humanidad», ha explicado.

"El mal, el dolor de los emigrantes, las guerras dependen de las opciones humanas, de cómo usamos nuestra libertad. Me comunico por teléfono con la parroquia de Gaza, y me cuentan las cosas que están pasando… Es terrible. Tantos muertos árabes, tantos muertos israelíes. Dos pueblos llamados a ser hermanos, se autodestruyen mutuamente. Esto es la guerra: destruir. Tenemos que reflexionar sobre esto", puntualizó.

