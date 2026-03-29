Mundo - 29/3/26 - 11:24 AM

Tensión en EE.UU.: protestas contra Trump terminan con 80 detenciones

La movilización principal ocurrió ante decenas de miles de personas en Mineápolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, epicentro de la indignación nacional contra ICE.

 

Por: Miami/EFE -

Más de 80 manifestantes estadounidenses quedaron detenidos tras las protestas del movimiento 'No Kings' contra el presidente Donald Trump, en Los Ángeles, Denver, Portland y Dallas, según informaron autoridades locales este domingo a la prensa.

Los mayores arrestos ocurrieron en Los Ángeles, en California, donde Los Angeles Times reportó más de 70 arrestos y NBC informó de al menos "seis docenas" de detenciones por la manifestación que congregó a decenas de miles de personas en el centro de la ciudad, donde algunas lanzaron piedras, botellas y concreto a la policía.

Aunque la mayoría de la protesta transcurrió de manera pacífica, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió una orden de dispersión, roció gas lacrimógeno y lanzó bolas de pimienta a los manifestantes frente al Centro Metropolitano de Detención.

"Agentes federales han comenzado a arrestar a aquellos que atacaron a nuestro personal en la corte de Los Ángeles. A quienes golpearon bloques de concreto y los arrojaron a nuestros oficiales, los tenemos grabados en video", avisó en X Bill Essayli, asistente de la fiscal general de EE.UU. en el distrito central de California.

Estas detenciones se suman a las ocho que hubo en Denver (Colorado), al menos otras dos en Portland (Oregón) y una más en Dallas (Texas), según conteos de medios locales.

Además, simpatizantes del presidente Trump confrontaron a un grupo de manifestantes del movimiento 'No Kings' en la marcha que ocurrió cerca de Mar-a-Lago, donde está la residencia del mandatario en Florida, aunque no hubo agresiones.

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Fuera de estas aprehensiones, transcurrió sin mayores incidentes la tercera jornada del movimiento 'No Kings', que congregó al menos a 8 millones de personas en más de 3.300 protestas en los 50 estados del país, según los organizadores.

Los manifestantes denunciaron la "guerra ilegal" que Trump comenzó hace un mes en Irán, lo que ha implicado una subida de los combustibles e inflación, además de reafirmar sus críticas contra los "abusos" del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La coalición de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), afirmó superar las anteriores dos ediciones: la de 7 millones de asistentes y 2.700 eventos en octubre, y la de 5 millones de manifestantes en 2.100 sitios en junio de 2025.

La movilización principal ocurrió ante decenas de miles de personas en Mineápolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, epicentro de la indignación nacional contra ICE y la Patrulla Fronteriza, porque sus agentes mataron ahí a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en enero.

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