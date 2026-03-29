Tripulación de Artemis II sueña con una Luna para todos

La tripulación de Artemis II expresó que espera que esta misión marque un hito para que la Luna sea vista como un destino accesible para todos, antes de partir en un cohete que viajará alrededor del satélite natural.

"Es nuestra fuerte esperanza que esta misión sea el comienzo de una era en la que todos, cada persona en la Tierra, pueda mirar la Luna y pensar en ella como un destino", declaró la astronauta Christina Koch, especialista de misión de la NASA, desde la cuarentena en Cabo Cañaveral, Florida.

Los cuatro astronautas de Artemis II, el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, ofrecieron una última conferencia de prensa virtual antes del lanzamiento, previsto desde el Centro Espacial Kennedy.

La misión, que durará 10 días, representa "un peldaño hacia Marte", donde podría haber mayor probabilidad de encontrar evidencia de una vida pasada, resaltó Koch.

"Tenemos la oportunidad de responder la pregunta que podría ser la cuestión de nuestra vida, que es: ¿estamos solos? (...) y el hecho es que responder esta pregunta comienza en la Luna", señaló.

La NASA prevé un 80% de probabilidad de clima favorable para el lanzamiento, aunque las principales preocupaciones son las nubes y los fuertes vientos.

"Estamos listos para salir, el equipo está preparado para ir y el vehículo está preparado para partir", matizó Wiseman, quien advirtió que podrían necesitar varios intentos antes del despegue.

Una misión que ya hace historia

El vuelo será histórico por ser la primera misión lunar con una mujer, Christina Koch; un hombre de raza negra, el piloto Victor Glover; y un representante de Canadá, Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

"Lo estamos haciendo por todos y para todos, esto es lo que representa la NASA", expresó Wiseman.

El día del lanzamiento, los astronautas despertarán ocho horas antes del despegue. Victor Glover indicó que sus últimas acciones serán rezar y despedirse de su familia.

Por su parte, Jeremy Hansen destacó que uno de los momentos más emocionantes será observar un eclipse solar desde el espacio, con el Sol ocultándose detrás de la Luna.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a futuras misiones que buscarán el regreso del ser humano al suelo lunar y el establecimiento de una presencia permanente.