Mundo - 20/3/26 - 02:51 PM

Trump: EEUU quiere hablar con Irán, pero a todos los desaparecieron

Además, calificó la intervención de Estados Unidos en Irán como "extremadamente exitosa".

 

Por: Redacción / Web -

Donald Trump aseguró este viernes que "ya no quedan líderes en el régimen de Irán con quienes hablar" sobre los recientes ataques, porque a todos los desaparecieron.

"Sus líderes se han ido. Los siguientes líderes también se han ido. Y los siguientes líderes casi se han ido. Y ahora, nadie quiere ser líder allí. Lo estamos pasando mal. Queremos hablar con ellos, pero no hay con quién hablar. No tenemos con quién hablar. ¿Y saben qué? Nos gusta así", dijo Trump desde la Casa Blanca.

Además, calificó la intervención de Estados Unidos en Irán como "extremadamente exitosa".

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