Mundo - 23/3/26 - 09:12 AM

Trump pausa ataques contra Irán tras lograr puntos importantes en un acuerdo

El presidente afirmó que las conversaciones con las autoridades iraníes habían sido muy intensas.

 

Por: Washington/EFE -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este lunes que las negociaciones que mantiene con Irán para poner fin a la guerra son con un político "respetado" del país, cuya identidad no quiso revelar.

El mandatario estadounidense destacó que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí.

Declaró además que existen "puntos importantes de acuerdo" con Irán.

Dijo que Israel estará "muy contento" con el acuerdo que afirma estar negociando con Irán.

"Hablamos con Israel hace un rato. Creo que estarán muy contentos". 

"Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada si esto sucede", afirmó el mandatario en declaraciones a los medios en el aeropuerto de Mar-a-Lago.

Previamente, había publicado en su red Truth Social que pausaba cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EE.UU. e Irán. 

Trump, aseguró este lunes que Israel estará "muy contento" con el acuerdo que afirma estar negociando con Irán.

"Hablamos con Israel hace un rato. Creo que estarán muy contentos. Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada si esto sucede", afirmó el mandatario en declaraciones a los medios en el aeropuerto de Mar-a-Lago.

Te puede interesar

Trump pausa ataques contra Irán tras lograr puntos importantes en un acuerdo

Trump pausa ataques contra Irán tras lograr puntos importantes en un acuerdo

 Marzo 23, 2026
Muere el dueño de OnlyFans de cáncer y deja un lío con deudas millonarias

Muere el dueño de OnlyFans de cáncer y deja un lío con deudas millonarias

 Marzo 23, 2026
Dos muertos tras la colisión entre avión y un camión de bomberos en New York

Dos muertos tras la colisión entre avión y un camión de bomberos en New York

 Marzo 23, 2026
China lanza desde el mar su cohete Smart Dragon-3 y pone satélites en órbita

China lanza desde el mar su cohete Smart Dragon-3 y pone satélites en órbita

 Marzo 22, 2026
Padrino asegura que es un hombre de paz y evitó una guerra en Venezuela

Padrino asegura que es un hombre de paz y evitó una guerra en Venezuela

 Marzo 22, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo

Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo
Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo

Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo
Se lo llevó la muerte: se estrella contra camión y no la cuenta

Se lo llevó la muerte: se estrella contra camión y no la cuenta
Trabajador muere al caer y quedar atrapado en máquina

Trabajador muere al caer y quedar atrapado en máquina