Trump pausa ataques contra Irán tras lograr puntos importantes en un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este lunes que las negociaciones que mantiene con Irán para poner fin a la guerra son con un político "respetado" del país, cuya identidad no quiso revelar.

El mandatario estadounidense destacó que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí.

Declaró además que existen "puntos importantes de acuerdo" con Irán.

Dijo que Israel estará "muy contento" con el acuerdo que afirma estar negociando con Irán.



"Hablamos con Israel hace un rato. Creo que estarán muy contentos".

"Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada si esto sucede", afirmó el mandatario en declaraciones a los medios en el aeropuerto de Mar-a-Lago.



Previamente, había publicado en su red Truth Social que pausaba cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EE.UU. e Irán.



Trump, aseguró este lunes que Israel estará "muy contento" con el acuerdo que afirma estar negociando con Irán.



"Hablamos con Israel hace un rato. Creo que estarán muy contentos. Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada si esto sucede", afirmó el mandatario en declaraciones a los medios en el aeropuerto de Mar-a-Lago.