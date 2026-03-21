Trump rechaza acuerdo con Irán y dice que su capacidad militar está "aniquila"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que no tiene interés en alcanzar un acuerdo con Irán en el marco del conflicto bélico que involucra a EE. UU. e Israel desde hace tres semanas.

"Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas; no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Tensión con la prensa y avances militares

En su publicación, Trump arremetió contra el diario The New York Times y su corresponsal jefe en Washington, David Sanger: "Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa y, sin embargo, su insignificante analista, David Sanger, dice que no he cumplido mis propios objetivos". El líder republicano aseguró que, en el desarrollo de la guerra, los resultados van "semanas por delante de lo previsto".

Rechazo al alto el fuego

Trump reiteró su negativa a un alto el fuego, ignorando el llamado a la tregua y al diálogo realizado por el Vaticano, tras el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero, fecha marcada por el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

Control estratégico del Estrecho de Ormuz

Por su parte, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron hoy que han debilitado la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz. Esto ocurre tras una serie de ataques aéreos contra un arsenal subterráneo ubicado en la costa iraní.

La instalación era utilizada para almacenar misiles de crucero antibuque y otros suministros tácticos, según detalló en un video el líder del Comando Central (CENTCOM), Brad Cooper. El Estrecho de Ormuz es un punto crítico para la economía global, ya que por esta vía transita el 20 % de las exportaciones mundiales de petróleo.