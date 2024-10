38 de prisión por ser sapito del Cártel

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue sentenciado a 38 años de prisión, por el juez federal de Nueva York, tras haber sido encontrado culpable por delitos relacionado con el narcotráfico.

García Luna habría apoyado al Cártel de Sinaloa durante su periodo como jefe de la Secretaría de Seguridad Pública de México, a cambio de millonarios sobornos en dólares, facilitando información para evadir las fuerzas de seguridad y atacar a cárteles rivales.

Panamá fue uno de los lugares utilizados para mover la fortuna del exfuncionario y para ello utilizó la sociedad panameña Nunvav, Inc. y otras como Nunvav Technologies, Inc. y Gull Holding Enterprises, Inc., cuyos datos fueron requeridos a las autoridades panameñas por un exhorto de un tribunal de Miami, en julio del año 2022.

Nunvav era pieza clave y la empresa fue constituida en Panamá el 5 de diciembre de 2011.

