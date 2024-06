Abogados de Benicio califican de "desfachatez" impugnación contra él

Los abogados del diputado perredista Benicio Robinson, rechazaron la demanda de impugnación presentada por el panameñista Ubaldo Vallejos, contra la proclamación de su cliente como diputado del circuito 1-1 en Bocas del Toro.

El abogado Gilberto Cruz, calificó la demanda como una desfachatez política orquestada por un minúsculo grupo que buscan valerse de recursos que no tienen cabida alguna y dilatar los efectos del derecho al sufragio, de la honradez del mismo y de la voluntad popular del circuito 1-1.

Cruz indicó que la Juez Tercera Electoral ha establecido que la demanda es inadmisible, por tanto esperan que Benicio Robinson esté el 1 de julio en la Asamblea Nacional.

Por su parte, el abogado Carlos Carrillo, alegó que a todas luces es improcedente la impugnación porque electoralmente el candidato impugnante no es afectado por ninguna situación, ya que en todo caso, el que sería favorecido sería el también perredista Abel Becker.

Según Carrillo, la impugnación de Vallejos se basa en un peritaje realizado por Ignacio Navarro, quien era candidato a suplente por el Partido Popular.

Reiteró que Vallejos no tiene legitimidad en este caso, porque no es el siguiente en la lista de proclamación, la cual corresponde a Abel Becker, del PRD. Por lo tanto, la impugnación es improcedente, toda vez que electoralmente Vallejos no se ve afectado por ninguna de las tres causales presentadas.

