Acodeco: 140 denuncias por publicidad engañosa

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha recibido un total de 165 denuncias en lo que va del año, donde prevalecen 140 reclamos por publicidad no veraz o engañosa. Los consumidores han utilizado los diferentes medios que ofrece la institución para presentar sus quejas y exigir transparencia en la publicidad.

Dentro de las denuncias recibidas, se registraron 19 casos por no indicar las restricciones y 6 por mercancías con descuento no identificada. Como respuesta a estos reportes, se realizaron verificaciones que revelaron un total de 51 anomalías, de las cuales 25 están siendo investigadas y 25 no mostraron irregularidades. Además, se cerraron 64 denuncias debido a la falta de información completa sobre la anomalía reportada.

Publicidad

El principal medio utilizado por los consumidores para presentar las denuncias fue el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), accesible las 24 horas a través de WhatsApp y Telegram, así como las redes sociales de AcodecoPma en Facebook y Twitter, y la página web oficial. Un total de 85 denuncias se recibieron a través de este sistema, mientras que otras 50 fueron presentadas mediante el formulario en línea.



Entre los ejemplos de denuncias anónimas recibidas se encuentran casos como la existencia de un cartel promocional en un gimnasio que ofrecía 3 meses por 50 balboas, pero al consultar sobre la oferta, se les informó que ya no era válida sin indicar una fecha límite. Otras denuncias incluyeron promociones de 2x1 sin especificar el precio mensual, y una oferta en Instagram de mollejas a 0.99 balboas la libra que resultó ser 1.25 balboas al acudir al lugar.



Es importante destacar que, desde mañana hasta el 16 de junio, la Acodeco llevará a cabo el operativo nacional "Día del Padre" para verificar el cumplimiento de las normas de veracidad en la publicidad establecidas por la Ley 45 de 2007. Asimismo, se recuerda que los comercios están obligados a tener los precios actualizados a la vista de los consumidores, incluso si no ofrecen promociones.

