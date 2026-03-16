Nacional - 16/3/26 - 01:20 PM

Acodeco propone abrir mercado celular a operadores virtuales

La entidad informó que presentó formalmente la recomendación ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)

 

Por: Redacción / Crítica -

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) recomendó abrir el mercado de la telefonía móvil en Panamá a una nueva figura que podría cambiar el tablero: los llamados Operadores Móviles Virtuales (OMV).

La entidad informó que presentó formalmente la recomendación ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), en el marco de lo que establece la Ley 45 del 31 de octubre de 2007, con el objetivo de fortalecer la libre competencia y ampliar las opciones para los usuarios del servicio celular.

La propuesta plantea que, además de los esfuerzos que ya realiza la ASEP para atraer un tercer concesionario de telefonía móvil, también se contemple permitir la entrada de Operadores Móviles Virtuales (OMV)

Con esto se abriría la puerta a que nuevas marcas entren al mercado ofreciendo servicios de celular, aunque no tengan infraestructura propia.

Según la explicación de la ACODECO, un Operador Móvil Virtual (OMV) es una empresa que vende servicios de telefonía móvil utilizando la red de operadores que ya cuentan con antenas y espectro radioeléctrico. Es decir, alquilan la infraestructura existente para comercializar planes y servicios bajo su propia marca.

La entidad considera que permitir esta figura podría generar más competencia, impulsar la innovación en planes de telefonía y, sobre todo, presionar para que bajen los precios del servicio celular en beneficio de los consumidores.

La experiencia ya se ha visto en otros países. De acuerdo con la entidad, los Operadores Móviles Virtuales funcionan en mercados como Colombia, Perú, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y España, donde han ampliado la oferta de servicios y han aumentado la competencia entre compañías.

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Ahora la recomendación queda en manos de la ASEP, que deberá analizar si incorpora esta figura dentro del mercado de telecomunicaciones en Panamá, un sector donde desde hace años se habla de la necesidad de abrir más el juego para los usuarios.

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