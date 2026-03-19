Acodeco revisa bombas de gasolina para evitar cobros de más

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realiza inspecciones en estaciones de combustible a nivel nacional. El objetivo es garantizar que los consumidores reciban información clara y paguen exactamente por lo que se les despacha.

Estos operativos se desarrollan en cumplimiento de la Ley 45 de 2007 y del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 51-2005.

La entidad busca que se respeten los derechos del consumidor en cada compra de combustible.

Entre las acciones, se mantiene un monitoreo de combustibles reforzado ante el impacto de la guerra en Medio Oriente, que influye en el aumento de los precios internacionales del petróleo. Esta situación mantiene la vigilancia activa en el mercado local.

El personal de Metrología realiza la verificación de surtidores para comprobar que estén correctamente calibrados.

También se mide el nivel de agua en los tanques de almacenamiento y se revisan los sellos, los tableros de precios y la correcta identificación de los productos.

La Acodeco informó que los usuarios pueden presentar denuncias por irregularidades a través de la línea 510-1300, el correo info@acodeco.gob.pa, la página web oficial y la línea 311.

Además, la entidad recordó que adoptar buenos hábitos ayuda a mejorar el rendimiento del combustible.

Entre ellos: mantener la presión adecuada de las llantas, evitar aceleraciones bruscas, no sobrecargar el vehículo, apagar el motor si está detenido por varios minutos y realizar mantenimiento periódico.

También recomendó planificar rutas para evitar tranques y usar el aire acondicionado con moderación. Estas medidas ayudan a reducir el consumo y los gastos innecesarios.

Con estas acciones, la Acodeco refuerza la regulación del sector y busca asegurar el respeto de los derechos del consumidor en todo el país.