Afrodescendientes y presidenta de Corte en pugna por racismo

Una pugna abierta se ha desatado entre el Observatorio Panamá Afro (OPA) y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López en torno a un presunto acto de racismo de la magistrada contra una azafata de la aerolínea Copa.

El director del OPA, Alberto Barrow alega que el hecho se dio a comienzos de abril -presumiblemente el 6- cuando la magistrada abordaba un vuelo de Copa con destino a Brasilia, donde se realizaba una Cumbre Judicial Iberoamericana, que tenía como lema “Una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”.

Según OPA, el capitán de la nave le ordenó a María Eugenia bajar del avión por una conducta racista contra una azafata, quien le llamó la atención por el elevado tono de voz que estaba empleando al abordar el vuelo.

López –según el gremio de los afrodescendientes– le respondió: “ninguna negra me calla a mí”.

La presidenta de la Corte aseguró al medio "La Verdad Panamá" que jamás botó la expresión “ninguna negra me va a callar a mi”, pero reconoció que hubo incidente cuando instalados en primera clase, hubo problema para montar su maleta y la de su esposo por falta de espacio en los compartimientos.

La jefa de cabina busca espacio en otro lugar y cuando va a meter los equipajes le hace la observación de que al cerrar la puerta uno de ellos se podría malograr y le reclamó que COPA no respetaba los espacios, pero -según la magistrada- la azafata estaba disgustada o estresada y le dijo que tenía que bajarse del avión.

María Eugenia alega que hizo la salvedad de que no llegó ningún capitán. Jamás le dije a la señora lo que dicen. Al día siguiente se fue en otro avión.Los que me conocen saben que no soy una mujer racista ni nada que se parezca, añadió.

Sin embargo, el director del Observatorio Afro Panamá, Alberto Barrow -reacionó en el medio digital "Dumas Informa"- y dijo que "habría sido preferible que (María Eugenia López) hubiese guardado silencio”.

Barrow señaló que “cuando se siente vergüenza ajena, las personas que cometen actos racistas no suelen admitir que los han perpetrado, así como las personas que han bebido en exceso no reconocen haber superado los límites de su tolerancia física".

