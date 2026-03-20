Nacional - 20/3/26 - 04:53 PM

Agua del grifo no se puede tomar en Las Tablas

Los resultados encendieron las alarmas: cambios en la calidad del agua y presencia de microorganismos.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que el agua que está saliendo por los grifos en Llano de Piedra, en Macaracas, y en Las Tablas no es apta para consumo humano.

El aviso surge tras las últimas mediciones hechas por el Idaan, que luego fueron verificadas por el Minsa. 

Los resultados encendieron las alarmas: cambios en la calidad del agua y presencia de microorganismos fuera de los niveles normales, algo que pone en riesgo directo a la población que usa ese suministro.

Mientras se resuelve la situación, la recomendación es clara y urgente: hervir el agua entre 3 y 5 minutos antes de consumirla. Es una medida preventiva para evitar afectaciones a la salud en medio de este problema que sigue en proceso de corrección.

Las autoridades aseguraron que el trabajo para restablecer el suministro de agua apta sigue avanzando. 

Tanto el Minsa como el Idaan pidieron a la gente mantenerse informada solo por canales oficiales, mientras se normaliza el servicio en estas comunidades.

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