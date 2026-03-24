Alcaldía de Colón prioriza feria y rechaza instalación de juegos mecánicos

El alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, informó en conferencia de prensa a la ciudadanía colonense y a los medios de comunicación las razones por las cuales se ha denegado el permiso para instalar juegos mecánicos a la empresa Play Land Park.

El burgomaestre señaló que la decisión institucional se fundamenta en varios puntos, entre ellos el conflicto de calendario, debido a que las fechas solicitadas por la empresa coinciden con la Feria de Colón, evento de gran relevancia para la reactivación económica de la región.

Indicó que la protección al emprendimiento local es prioritaria, por lo que conceder dicho permiso de manera simultánea afectaría directamente la actividad de más de 300 emprendedores colonenses, quienes han invertido en el evento ferial como su principal fuente de ingresos.

En tercer lugar, destacó la facultad administrativa, reiterando que la Alcaldía de Colón posee la facultad legal exclusiva para la concesión de estos permisos.

“Hasta la fecha, la empresa no ha gestionado un acercamiento para coordinar fechas alternas que no interfieran con la feria local”, añadió.

Puntualizó que la Alcaldía de Colón reafirma su compromiso con el ordenamiento del distrito y el respaldo prioritario a los microempresarios de la comunidad.

Días atrás, Edgardo Panay, representante del parque en Panamá, confirmó que la empresa ya contaba con aprobaciones previas de uso de terreno por parte de la entidad rectora del terreno, de la Gobernación de la provincia, de los estamentos de seguridad, así como el visto bueno de otras dependencias.