Nacional - 29/3/26 - 04:04 PM

Alcaldía no cobrará por parking en la Cinta Costera, pero ojo con El Chorrillo

La Alcaldía reiteró que la Cinta Costera no forma parte de esta iniciativa, en medio de la confusión generada por versiones que apuntaban a un cobro en esa zona.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Alcaldía de Panamá aclaró que no contempla el cobro de estacionamientos en la Cinta Costera, luego de que circularan comentarios sobre una posible tarifa en ese espacio público.

La entidad explicó que lo que se evalúa es la implementación de un sistema de cobro por uso de estacionamientos en un terreno ubicado en El Chorrillo, iniciativa que ya fue aprobada por el Concejo Municipal tras su debate en el pleno esta semana, junto con el informe correspondiente que recibió el visto bueno de los concejales.

De acuerdo con lo planteado, el esquema incluiría tarifas dinámicas, que variarían según la demanda. 

El representante de Bella Vista, César Kiamco, indicó que se cobraría más en horas pico y menos en momentos de baja afluencia, además de ajustes en caso de eventos y penalizaciones a quienes mantengan sus vehículos estacionados por largos periodos.

La Alcaldía reiteró que la Cinta Costera no forma parte de esta iniciativa, en medio de la confusión generada por versiones que apuntaban a un cobro en esa zona.

Te puede interesar

Sequía pone en peligro varios cultivos en Las Margaritas en El Caño de Natá

Sequía pone en peligro varios cultivos en Las Margaritas en El Caño de Natá

 Marzo 29, 2026
Alcaldía no cobrará por parking en la Cinta Costera, pero ojo con El Chorrillo

Alcaldía no cobrará por parking en la Cinta Costera, pero ojo con El Chorrillo

 Marzo 29, 2026
Llega el Nimitz: gigante nuclear se planta en aguas panameñas

Llega el Nimitz: gigante nuclear se planta en aguas panameñas

 Marzo 29, 2026
La versión 62 de la Feria de Internacional de Azuero con grandes atractivos

La versión 62 de la Feria de Internacional de Azuero con grandes atractivos

 Marzo 29, 2026
Devoción y Tradición en el Domingo de Ramos de Veraguas

Devoción y Tradición en el Domingo de Ramos de Veraguas

 Marzo 29, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak cupo al mundial

Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak cupo al mundial
Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal

Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal
Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua