Alcaldía no cobrará por parking en la Cinta Costera, pero ojo con El Chorrillo

La Alcaldía de Panamá aclaró que no contempla el cobro de estacionamientos en la Cinta Costera, luego de que circularan comentarios sobre una posible tarifa en ese espacio público.

La entidad explicó que lo que se evalúa es la implementación de un sistema de cobro por uso de estacionamientos en un terreno ubicado en El Chorrillo, iniciativa que ya fue aprobada por el Concejo Municipal tras su debate en el pleno esta semana, junto con el informe correspondiente que recibió el visto bueno de los concejales.

De acuerdo con lo planteado, el esquema incluiría tarifas dinámicas, que variarían según la demanda.

El representante de Bella Vista, César Kiamco, indicó que se cobraría más en horas pico y menos en momentos de baja afluencia, además de ajustes en caso de eventos y penalizaciones a quienes mantengan sus vehículos estacionados por largos periodos.

La Alcaldía reiteró que la Cinta Costera no forma parte de esta iniciativa, en medio de la confusión generada por versiones que apuntaban a un cobro en esa zona.