Nacional - 23/3/26 - 04:49 AM

Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

La ceremonia, acompañada por la presencia de sus testigos, Mayer Mizrachi y Grecia de Spadafora

 

Por: Redacción / Critica -

En una velada marcada por la elegancia y el simbolismo cultural, el embajador Kevin Marino Cabrera unió su vida a la de la distinguida joven Andrea Altamirano Duque, en una celebración que destacó por su cuidada estética y esencia profundamente personalizada.

La ceremonia, acompañada por la presencia de sus testigos, Mayer Mizrachi y Grecia de Spadafora, se desarrolló en un ambiente íntimo donde cada elemento fue pensado por los propios novios, logrando una experiencia única que reflejaba su historia y raíces compartidas.

La decoración destacó por una línea tropical refinada, con vegetación panameña que evocaba frescura y naturalidad. Hojas silvestres, cabezas de plátano, pipas y cocos fueron integrados con armonía, creando una atmósfera vibrante que celebraba la riqueza de lo autóctono. 

El apartado gastronómico estuvo a la altura de la ocasión, bajo la dirección del chef panameño de la Embajada de Estados Unidos, Heriberto Lezcano, acompañado por los chefs Ricaurte Brahtwete y Edgardo Aguilar. La propuesta culinaria destacó por su equilibrio entre tradición y sofisticación, brindando a los invitados una experiencia sensorial que honraba las distintas influencias culturales presentes.

Los cócteles, por su parte, ofrecieron un recorrido líquido entre naciones, con una selección que incluyó mojitos, seco y carajillos, logrando una fusión armoniosa entre Panamá, Cuba y Estados Unidos, en perfecta sintonía con el espíritu del evento.

Así, entre detalles cuidadosamente elegidos y una atmósfera cargada de identidad, la celebración se consolidó como un reflejo auténtico de la unión de dos mundos, donde el amor y la cultura se encontraron para dar inicio a una nueva historia compartida.

Te puede interesar

Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Marzo 23, 2026
CCIAP ve en las pasantías una puerta real al primer empleo para jóvenes

CCIAP ve en las pasantías una puerta real al primer empleo para jóvenes

 Marzo 23, 2026
TRANSPORTISTAS DEL WEST PROPONEN AUMENTO DE $0.50 AL PASAJE

TRANSPORTISTAS DEL WEST PROPONEN AUMENTO DE $0.50 AL PASAJE

 Marzo 23, 2026
Ampliación del Corredor Sur se realizará sin aumento en peajes

Ampliación del Corredor Sur se realizará sin aumento en peajes

 Marzo 23, 2026
Diputados evalúan hoy ley contra abandono de obras

Diputados evalúan hoy ley contra abandono de obras

 Marzo 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo

Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo
Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo

Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo
Se lo llevó la muerte: se estrella contra camión y no la cuenta

Se lo llevó la muerte: se estrella contra camión y no la cuenta
Trabajador muere al caer y quedar atrapado en máquina

Trabajador muere al caer y quedar atrapado en máquina