Anulación de concesión portuaria no afecta perfil crediticio, según Moody’s

Moody’s descarta impacto inmediato tras fallo de la Corte Suprema

La calificadora de riesgo Moody’s Ratings afirmó este martes que la anulación de la concesión al conglomerado chino CK Hutchison para la operación de dos puertos en torno al Canal de Panamá no afecta directamente, al menos en el corto plazo, el perfil crediticio del país.

El pronunciamiento se da en medio de los esfuerzos del Gobierno panameño por preservar el grado de inversión, respaldado por la implementación de políticas macroeconómicas orientadas a fortalecer las finanzas públicas.

Contrato portuario fue declarado inconstitucional

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el pasado 29 de enero como inconstitucional el contrato de concesión firmado entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison.

Desde 1997, PPC operaba los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), ambos ubicados en áreas estratégicas cercanas al Canal interoceánico.

APM Terminals asumirá operación temporal

Tras el fallo judicial, el Gobierno de Panamá anunció el 30 de enero que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumirá de manera transitoria la operación de ambos puertos.

Esta medida se mantendrá mientras se concreta la salida de PPC y se desarrolla una nueva licitación abierta y transparente para la concesión portuaria.

Riesgo latente de arbitraje internacional

En un comentario enviado a EFE, Moody’s Ratings reiteró que “la decisión de la Corte Suprema sobre la concesión portuaria no tiene un impacto directo en el perfil crediticio de Panamá”.

No obstante, la agencia —que mantiene la calificación soberana del país en Baa3 con perspectiva negativa— advirtió que un posible arbitraje internacional por parte del concesionario chino podría convertirse en un pasivo contingente, con eventuales implicaciones para las finanzas públicas, un elemento clave en la calificación soberana.

“Si bien un fallo adverso contra el Estado podría complicar la consolidación fiscal, consideramos poco probable que dicho proceso se resuelva en el corto plazo”, añadió Moody’s.

PPC no descarta acciones legales

Por su parte, Panama Ports Company sostuvo en un comunicado que el fallo judicial que le retira la operación de los puertos “carece de fundamento jurídico”.

La empresa indicó que no descarta activar procedimientos legales e internacionales, en respuesta a la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia.