Nacional - 24/3/26 - 12:38 PM

Anuncian CADE: Panamá se sienta a debatir su futuro con la mira en la OCDE

Este año CADE toca el tema “OCDE: Confianza global ¿progreso local?, el futuro de Panamá en debate”.

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá vuelve a ponerse frente al espejo. La posible adhesión a la OCDE ha encendido un debate país sobre cómo mejorar la institucionalidad, la transparencia y la confianza para atraer inversión y generar empleo en medio de un entorno global más exigente.

En ese escenario, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) anunció la realización de la CADE 2026, que este año cumple 60 años como espacio de discusión nacional. Bajo el tema “OCDE: Confianza global ¿progreso local?, el futuro de Panamá en debate”, el evento reunirá a actores del sector público, privado y la sociedad civil para analizar los retos y plantear propuestas.

El encuentro principal será del 22 al 24 de abril en el Hotel Sheraton Grand Panamá, donde participarán autoridades, empresarios y expertos nacionales e internacionales. La jornada arrancará con un cóctel inaugural el 22 de abril, que contará con el economista Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, quien abordará los desafíos económicos y de gobernanza.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, destacó que este espacio busca traducir estándares internacionales en resultados concretos para el país. Señaló que hoy más que nunca se necesita diálogo, información y propuestas que permitan tomar decisiones responsables con visión de largo plazo.

Por su parte, el presidente de CADE 2026, Carlos Ernesto González Ramírez, indicó que discutir la adhesión a la OCDE abre la puerta para revisar el rumbo del país y generar propuestas concretas para su desarrollo.

Como parte de la agenda, el debate se extenderá a nivel nacional. El recorrido inicia el 27 de marzo con el CADE Región Central y Oeste en el Autódromo Panamá, en Sajalices. Luego seguirá el 31 de marzo en Boquete y el 9 de abril en la provincia de Colón, sumando visiones regionales al diálogo.

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Desde 1966, CADE ha sido un punto de encuentro entre sectores para impulsar propuestas que fortalezcan la competitividad y el desarrollo del país. En esta edición, APEDE busca mantener ese rol en medio de un momento clave para el futuro de Panamá.

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