APEDE exige reducir la burocracia para reactivar la inversión y el empleo

Modernización estatal: El camino hacia la competitividad

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) advirtió que reducir la burocracia estatal es la clave definitiva para acelerar las inversiones y potenciar la generación de empleos en Panamá.

En su reciente pronunciamiento "La Voz de APEDE", la presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, señaló que una gran cantidad de proyectos se ven obstaculizados por trámites excesivos y permisos administrativos que tardan más de lo necesario en resolverse. Esta falta de agilidad impacta directamente en el clima de inversión del país.

El costo de la lentitud administrativa

Según el gremio empresarial, cuando los procedimientos se vuelven lentos o impredecibles, las inversiones en Panamá se postergan. Este estancamiento provoca un efecto dominó donde se retrasan las oportunidades laborales para los ciudadanos y se frena el crecimiento económico.

"Es necesario modernizar la gestión pública para que la economía sea tan dinámica como nuestra posición geográfica", destaca el gremio.

Digitalización y simplificación de procesos

APEDE recordó que, si bien el país mantiene ventajas competitivas robustas —como su posición geográfica estratégica y una sólida economía de servicios—, no es suficiente. El gremio urge a implementar las siguientes medidas:

Finalmente, la asociación reiteró su disposición de colaborar con el Gobierno Nacional para impulsar las reformas estructurales necesarias que faciliten la llegada de capitales y contribuyan al bienestar social mediante el empleo formal.