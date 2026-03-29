Apede prende el debate: Panamá frente a la OCDE

Panamá está en un momento clave. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió que ya no basta con crecer, sino que es necesario definir cómo crecer y bajo qué condiciones, con decisiones bien pensadas, de largo plazo y enfocadas en su impacto en la economía y en la vida de las personas.

El planteamiento surge en medio del debate por la posible adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde el gremio, su presidente Giulia de Sanctis, dijo que no buscan imponer una postura, sino abrir una discusión seria, con información y distintas miradas sobre lo que implicaría este paso.

Según el documento, hablar de la OCDE implica reglas claras, instituciones más sólidas y mayor confianza, tanto dentro como fuera del país. Pero también pone sobre la mesa interrogantes clave como qué implica realmente el ingreso, qué beneficios puede traer, qué ajustes requiere y cómo impactaría la economía panameña.

El tema será abordado en la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE 2026, que servirá como espacio para analizar estos puntos con base en datos. En el evento participará Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, quien lideró el proceso de adhesión de ese país a la OCDE y aportará su experiencia sobre los retos y oportunidades.

Durante el encuentro también se presentarán experiencias de otros países como Costa Rica, Colombia y Perú, con la participación de figuras como Marianne Bennette, Catalina Crane y Ana María Sánchez, quienes han estado vinculadas a estos procesos en sus respectivos países.

El gremio advirtió que estos procesos no se limitan a cumplir requisitos, sino que implican cambios de fondo en las instituciones públicas, como mayor transparencia, mejores controles y una gestión menos discrecional, aspectos que han sido complejos en otras naciones.

Además, se señaló que el debate no debe centrarse únicamente en si conviene o no avanzar, sino en si Panamá tiene la capacidad de sostener esas transformaciones en el tiempo, considerando que estos cambios suelen ser prolongados y exigentes.

La CADE 2026 se realizará del 22 al 24 de abril en el Hotel Sheraton Grand Panamá y forma parte de una serie de encuentros que buscan ampliar la discusión a nivel nacional, integrando distintos sectores del país.

Desde Apede se reiteró que el objetivo no es dar respuestas definitivas, sino promover un análisis serio que permita tomar decisiones informadas sobre el futuro del país frente a la posible adhesión a la OCDE.