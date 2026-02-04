Aprueban en primer debate proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de Ley 447, con cinco votos a favor y cuatro en contra, una iniciativa que propone la eliminación del Ministerio de la Mujer y la creación del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

La decisión se dio tras una extensa jornada de análisis, marcada por posiciones encontradas y cuestionamientos sobre el futuro de la política pública en materia de género.

Ministras responden ante diputados

Durante la cuarta reunión de la comisión, participaron la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, y la ministra de la Mujer, Niurka Palacios, quienes respondieron diversas preguntas formuladas por los diputados sobre el alcance, impacto y justificación del proyecto.

En medio del debate, se destacó que la propuesta ha sido objeto de múltiples consultas y revisiones previas.

“Este ha sido un proyecto ampliamente discutido, donde se escucharon distintas posiciones y preocupaciones. Sin embargo, coincidimos en la necesidad de avanzar hacia un marco institucional que permita articular políticas públicas más efectivas en favor de las mujeres”, expresó Brenes durante la sesión.

Proyecto pasa al pleno legislativo

Con la aprobación en primer debate, el proyecto de Ley 447 pasa ahora a segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, instancia en la que los diputados podrán presentar observaciones, modificaciones o reservas antes de su eventual aprobación definitiva.

Objetivos del nuevo Inamu

La propuesta de crear el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) busca consolidar las políticas públicas orientadas a la equidad de género, la prevención de la violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los mecanismos de atención y protección, según lo expuesto durante el debate legislativo.

El tema sigue generando reacciones tanto a favor como en contra, y se perfila como uno de los proyectos más sensibles en la agenda legislativa actual.