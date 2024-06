Aquí están los productores del mejor café de Panamá

Lamastus Family Estates con el lote Elida Geisha Natural Torre se coronó no solo como campeón de los Geishas Naturales tras alcanzar los 95.13 puntos sobre la base de 100 puntos en la competencia anual del Best of Panama (BOP), sino que además, fue el ganador de la Copa Panamá con 13 puntos acumulados, máximo galardón otorgado al productor que más puntos acumuló durante la competencia.

Mientras que en la categoría de Geisha Lavado, el primer lugar fue para el lote Kaisen Finca Larayne con 95.5 puntos de Marcus Durán y la sorpresa del año la logra el lote Black Moon Constellation Chiroso de Black Moon Farm, un café que rompe récord histórico en la XXVIII versión del BOP, con un puntaje de 94.13 puntos en Varietal.

En este certamen organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá, en la categoría de los Geishas Natural, el segundo lugar lo ocupó el lote Carmen Geisha Especial Natural de Carmen Estate by Panama Red Carmen Café Trading S.A, con 95 puntos y en tercer lugar estuvo con un puntaje muy cercano Altieri Geisha Satori DFC Mima Estate de Altieri Family con 94.98 puntos.

Mientras que en la categoría de Geishas Naturales marcaron muy bien en esta competencia, tres de ellos sobrepasaron los 95 puntos y los otros siete se mantuvieron por encima de los 93 puntos, situación que a juicio del Juez principal, el Australiano Will Young, demuestra la calidad del café panameño, ya que hubo algunos jueces que calificaron de forma individual algunos tazas hasta con 100 puntos.

En la categoría de Geisha Lavados donde los 10 finalistas superaron los 92 puntos, en el segundo lugar fue para el lote Olympus Finca Sophia de Sophia Estate Panama con 95.13 puntos y en el tercer lugar ganó el lote Nuguo Washed de Café Gallardo con 94.63 puntos.

Los cafés Varietales, ubicaron en el segundo lugar al lote Semper Dilectio Jilgueros Holding Inc. Mil Cumbres de Mario Fonseca Imendia con 91.88 puntos y en el tercer lugar llegó el lote Pacamara Lavado de Feryen Estate con 91.75 puntos.

Los 21 jueces nacionales seleccionaron los mejores 72 lotes de los 180 lotes que fueron entregados por 59 productores, y posteriormente en la Cata Internacional, le correspondió a los 22 jueces internacionales escoger los mejores 10 lotes de cada categoría para premiarlos. Se trató de un extraordinario esfuerzo para decidir la preferencia del mejor café de Panamá.

Hunter Tedman, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP en inglés), explicó al finalizar la premiación, que es un orgullo no solo para el productor, sino para el país, que el Panamá Geisha se siga manteniendo como referente de los cafés de especialidad a nivel mundial y con la nueva revelación del Varietal ahora se pone a la par de los geishas en calidad.

Para Wilford Lamastus, de Lamastus Family dijo sentirse sumamente complacido con esta competencia tan reñida y a través de los años han aprendido que todo es un proceso de aprendizaje y su hijo Wilford Lamastus Jr, agregó que con esta competencia gana Panamá, ganan sus cafés y gana el terroir que tiene el país en la calidad de café, por su tiene una tierra única que ofrece al mundo estos sabores extraordinarios en el café.

Marcus Durán ganador del Geisha Lavado dijo estar muy impresionado con este triunfo porque es productor de cuatro generaciones y fue un trabajo en conjunto en la finca y se logra este importante triunfo, un café que fue seleccionado de forma muy cuidadosa para obtener el perfil del geisha tradicional de Panamá.

