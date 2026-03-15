Arzobispo bendice nuevo conjunto de la Última Cena para Semana Santa

En el marco del IV Domingo de Cuaresma, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, bendijo este domingo el nuevo conjunto escultórico de la Última Cena, una obra que formará parte de las procesiones de Semana Santa y que recorrerá las calles del Casco Antiguo el próximo Jueves Santo.

La ceremonia se realizó durante la misa dominical en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, donde el arzobispo destacó el significado espiritual del Evangelio proclamado en la liturgia.

La obra fue elaborada por el escultor español Jorge Domínguez Conde, originario de Córdoba, Andalucía. El artista ya ha realizado otras imágenes religiosas para Panamá, entre ellas las del Jesús Nazareno y el Cristo Yacente, que forman parte de las tradiciones de la Semana Santa.

El conjunto escultórico representa a Jesús en el centro de la mesa rodeado de los apóstoles, una escena que recuerda la institución de la Eucaristía, uno de los momentos más significativos de la fe cristiana. En la composición también se incluyen diversos elementos simbólicos que enriquecen su significado espiritual.

Entre los detalles se destaca la figura de Judas, representado de espaldas mientras se aleja de la escena, así como elementos vinculados a la tradición cristiana, como el símbolo del pelícano alimentando a sus crías, una imagen antigua que representa el sacrificio y el amor de Cristo por la humanidad.

Durante la celebración, monseñor Ulloa explicó que estas imágenes no solo tienen un valor artístico, sino también catequético, ya que ayudan a los fieles a contemplar y comprender los misterios de la fe. Señaló además que cuando el conjunto recorra las calles del Casco Antiguo durante el Jueves Santo, se convertirá en un anuncio del Evangelio que caminará entre el pueblo.

El arzobispo también recordó que durante este tiempo litúrgico se desarrolla la Campaña Cuaresmal de la Pastoral Social – Cáritas, una iniciativa solidaria que invita a los fieles a aportar donaciones para apoyar las obras sociales dirigidas a personas vulnerables.