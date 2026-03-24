Nacional - 24/3/26 - 11:27 AM

Asamblea llama a la ministra del Mides: comparece el 1 de abril

La titular del Mides reiteró su disposición de acudir y atender la citación, en el marco del control político que ejerce el Órgano Legislativo.

 

Por: Redacción / Crítica -

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, comparecerá el próximo 1 de abril ante el pleno de la Asamblea Nacional para responder un cuestionario de 41 preguntas formuladas por diputados, según coordinación realizada desde el pasado 11 de marzo con la Secretaría General del Legislativo.

Se informó que parte de las interrogantes están relacionadas con temas que, por ley, corresponden a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Aun así, la titular del Mides reiteró su disposición de acudir y atender la citación, en el marco del control político que ejerce el Órgano Legislativo.

La ministra sostuvo que asistirá con apertura para brindar información clara sobre su gestión, en medio del compromiso de transparencia y rendición de cuentas. Durante su intervención, detallará las acciones impulsadas desde julio de 2024 y el cumplimiento de las responsabilidades legales del ministerio.

También se dará contexto a las medidas adoptadas para la protección de poblaciones vulnerables, eje central del trabajo institucional. La comparecencia, según lo indicado, responde a un deber constitucional y a la obligación de informar al país sobre la labor realizada.

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