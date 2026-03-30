Asesinan a Jesús Alemán durante inauguración de liga deportiva

Jesús Antonio Alemán, quien fuera excandidato independiente a representante del corregimiento de Juan Díaz, falleció la tarde de ayer tras recibir múltiples impactos de bala.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho ocurrió durante la inauguración de una liga deportiva en la calle 19 de Ciudad Radial. Presuntamente, Alemán intentó separar una riña que se registró en el lugar y, en medio de la situación, fue alcanzado por los disparos. Otra versión indica que los tiros se produjeron luego de que algunos de los involucrados en la pelea se retiraran y regresaran minutos después, abriendo fuego a diestra y siniestra.

Versiones extraoficiales señalan que la víctima habría recibido al menos siete impactos de bala. Además, otras personas que se encontraban en el sitio resultaron heridas y fueron trasladadas a la Policlínica JJ Vallarino para recibir atención médica.

Alemán era miembro de la Asociación de Jueces y Árbitros de Boxeo de Panamá (Ajabox) y estaba afiliado al Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

En los últimos años, Alemán también se había dado a conocer en redes sociales por la publicación de videos de humor y mensajes de reflexión motivacional.