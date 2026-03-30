ATTT: ¡Paren todo! Suspenden obras por Semana Santa

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que se suspenderán los trabajos que ocupen carriles en varias carreteras del país durante los días de mayor movimiento por Semana Santa. La medida arranca desde las 12:01 a.m. del jueves 2 de abril hasta las 12:01 a.m. del lunes 6 de abril, en coordinación con la Policía Nacional de Panamá.

Según el comunicado, la restricción aplicará en la Carretera Panamericana, específicamente desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, y también desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora. En estas zonas no se permitirán obras ni actividades que impliquen cierres u ocupación de carriles.

La medida también alcanza las principales avenidas del país como la Transístmica, Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro y Vía Israel. En todos estos puntos se busca evitar congestionamientos durante los desplazamientos masivos.

El objetivo, de acuerdo con la ATTT, es garantizar la movilidad segura y ordenada de la ciudadanía durante la Semana Santa, facilitando el tránsito hacia distintos puntos del país en estos días de alto flujo vehicular.