ATTT y transportistas de Oeste acuerdan mesa de diálogo por combustible

Con el propósito de encontrar alternativas técnicas que eviten un incremento en el pasaje, el Director General de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, se reunió hoy con dirigentes del transporte de la provincia de Panamá Oeste para iniciar un ciclo de conversaciones sobre el alza en los costos operativos del sector debido al incremento del combustible.

​Durante la reunión, los representantes transportistas manifestaron la urgencia de recibir un paliativo ante la situación económica actual, señalando que su intención no es el conflicto, sino obtener una respuesta concreta y una hoja de ruta clara, ya que la presión del costo de los hidrocarburos es actualmente inasumible para sus bases.

Ante esto, la dirigencia acordó otorgar un periodo de una semana para mantener el diálogo abierto a la espera de una propuesta formal.

​Por su parte, Brea informó a los presentes que, tras realizar las consultas respectivas, en los próximos días se presentará una estrategia que permita estabilizar el sistema durante los próximos tres meses.

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El titular de la ATTT fue enfático al subrayar que el compromiso del Gobierno Nacional es no afectar al usuario con aumentos de tarifa, trabajando en soluciones que den un respiro al sector mientras se evalúa el comportamiento del mercado energético.

​Como resultado de este acercamiento, se formalizó la instalación inmediata de una mesa de trabajo para evaluar las opciones que permitan paliar el aumento del combustible, reconociendo que esta problemática afecta directamente al transporte colectivo y selectivo, así como al transporte de carga y al sector turismo.

Además, la ATTT se comprometió a retomar los operativos para combatir el transporte irregular (piratería) y continuar los esfuerzos técnicos para mejorar la fluidez en la circulación hacia Panamá Oeste y viceversa.

​Para finalizar, el Director General instó a los dirigentes a mantener una comunicación fluida y directa con la institución, solicitando elegir el diálogo permanente. Reiteró que las puertas de su despacho están abiertas para buscar soluciones conjuntas que garanticen la prestación del servicio a la ciudadanía sin recurrir a medidas de presión.