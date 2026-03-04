Nacional - 04/3/26 - 07:37 PM

Autoridades alertan sobre presencia de lagartos en playa Torio

Los animales se acercan a la zona por restos de pescado y vísceras que se dejan en la orilla.

 

El Sistema Nacional de Protección Civil y el Ministerio de Ambiente en Veraguas emitieron recomendaciones tras reportes de lagartos cerca de la playa Torio, en Mariato. 

Las autoridades llaman a pescadores y turistas a mantener limpias las áreas costeras y no alimentar a los animales, para evitar encuentros peligrosos. Señalizaciones estarán instaladas para advertir sobre la presencia de estos reptiles en su hábitat natural.

Vecinos de la zona expresan preocupación y piden vigilancia para proteger tanto a las personas como a la fauna local, mientras las autoridades aseguran que los lagartos no representan amenaza si se respetan las normas de seguridad.

