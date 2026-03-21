Nacional - 21/3/26 - 03:33 PM

Avanza proceso de licitación para el nuevo Policentro de Don Bosco

Se estima que el nuevo policentro beneficiará a una población cercana a las 60 mil personas. La obra tiene una inversión estimada de 28 millones de dólares.

 

Por: Redacción/Crítica -

El corregimiento de Don Bosco registra un avance significativo en materia de salud con la publicación del pliego de cargos para la construcción del nuevo Policentro, una de las obras más esperadas por la comunidad.

El proceso corresponde al pliego N.° 2026-0-12-0-08-LV-044174, que contempla el desarrollo integral del proyecto, incluyendo estudios, diseños, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción, equipamiento médico y no médico, así como su mantenimiento preventivo, correctivo y operativo.

Esta iniciativa busca ampliar el acceso a servicios de salud y garantizar una atención médica oportuna y de calidad para miles de familias del sector. 

Se estima que el nuevo policentro beneficiará a una población cercana a las 60 mil personas.

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El representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson, destacó la importancia de este avance, señalando que la obra permitirá contar con una infraestructura moderna y eficiente, orientada a la atención integral de la comunidad.
“Este policentro permitirá a la población donbosqueña acceso directo a servicios médicos especializados, evitando traslados a otras zonas y fortaleciendo el sistema de salud en la comunidad”, indicó.

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El proyecto se desarrollará en los terrenos donde anteriormente operaba la piquera de Don Bosco, espacio que fue entregado por la Alcaldía de Panamá al Ministerio de Salud para la ejecución de esta obra, largamente esperada por los residentes.

Con una inversión estimada de 28 millones de balboas, la nueva instalación incorporará avances médicos relevantes, incluyendo tecnología biomédica, y ofrecerá servicios de medicina general y especialidades como psiquiatría, ginecología, obstetricia, pediatría y oftalmología.

Asimismo, contará con áreas de electrodiagnóstico, terapia ocupacional, rayos X y fisioterapia, posicionándose como uno de los centros de salud con mayor capacidad de atención en las zonas periféricas de la ciudad de Panamá.

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