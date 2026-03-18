Aviadoras panameñas, una fuerza creciente en Panamá

Con un taller dirigido a las profesionales de la aviación, la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac) continuó sus actividades en celebración del mes de la mujer.

En Panamá, las mujeres representan actualmente el 11% de los pilotos, una cifra que evidencia avances significativos en la inclusión dentro del sector y que posiciona al país como líder en América Latina con la mayor participación femenina en la aviación, consolidando su rol como referente regional en el impulso del talento femenino.

El evento representó, además de un reconocimiento a las aviadoras panameñas en el Día de la Mujer en la aviación, un espacio de capacitación y motivación a quienes se atrevieron a desafiar los estigmas excluyentes para constituirse en una fuerza laboral con disciplina y liderazgo en el sector aeronáutico.

Entre las actividades desarrolladas en este taller, se ofrecieron instrucciones y conocimientos en defensa personal, entrenamiento para el desarrollo de la oratoria y el discurso, concluyendo con un agasajo para las participantes.

La secretaria general de la Unpac, Ilma Velásquez, destacó la importante contribución que la mujer panameña hace en la aviación local e internacional, en una industria tan exigente y demandante.

"Hoy vemos mujeres pilotando aeronaves, liderando equipos técnicos, trabajando en mantenimiento, en operaciones, en seguridad operacional, en control de tráfico aéreo y en cada uno de los pilares que sostienen el sistema aeronáutico.

Este crecimiento sostenido reafirma el liderazgo de Panamá como uno de los países con mayor participación femenina en la aviación", destacó Velásquez.

La dirigente enfatizó que durante mucho tiempo se pensó que el lugar de las mujeres en esta industria era limitado; hoy, sin embargo, ampliando el legado de pioneras en la aviación como Amelia Earhart, Bessie Coleman y Jacqueline Cochran, la mujer aviadora tiene un espacio cada vez más grande.

"Una industria se fortalece cuando reconoce que el talento no tiene género; es también un recordatorio de que aún tenemos la responsabilidad de seguir construyendo una aviación más inclusiva, más diversa y más fuerte", indicó la líder de Unpac.

