Bebé de la comarca Ngäbe Buglé en estado crítico: SENNIAF y MP investigan

Una bebé de nueve meses de edad, procedente de la comarca Ngäbe Buglé, se mantiene en estado delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago. La menor fue trasladada de urgencia el pasado fin de semana tras presentar un cuadro de salud extremadamente grave.

De acuerdo con los informes médicos, la lactante ingresó al cuarto de urgencias con un cuadro gastroentérico severo, deshidratación aguda y otras complicaciones que pusieron en riesgo su vida. Los galenos de turno tuvieron que aplicar maniobras de reanimación para estabilizarla; sin embargo, actualmente su condición es reportada como crítica y reservada.

Autoridades investigan posible comisión de delitos

La doctora Shirley Reyes, directora médica del hospital, salió al paso de las especulaciones que circulan en redes sociales. Aclaró que, aunque el personal de salud se enfoca en salvar la vida de la menor, corresponderá al Ministerio Público y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) determinar si existe la posible comisión de algún delito en perjuicio de la niña.

SENNIAF se traslada a Santiago

Ante la gravedad de los hechos, la directora general de la SENNIAF, Lilibeth Cárdenas, se trasladó la tarde de este martes a la ciudad de Santiago para recabar información de primera mano. La funcionaria manifestó su consternación por el estado de la menor y reiteró el compromiso de la institución con la protección de la niñez en Panamá.

Cárdenas indicó que confía plenamente en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, la funcionaria mostró su profunda inquietud por el alarmante aumento de denuncias de abusos contra niños, niñas y adolescentes en diversas regiones del país, haciendo un llamado a la vigilancia ciudadana.