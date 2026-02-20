Bomberos: No hubo retrasos en la inspección de gas en PH Brisas del Río

El Benemérito Cuerpo de Bomberos aclaró que la institución actuó dentro de los tiempos establecidos en el caso del sistema de gas en el PH Brisas del Río, en Río Abajo.



El pago para la prueba de hermeticidad del sistema de gas en las Torres A y B fue presentado el 12 de febrero, justo un día antes del inicio del operativo Carnaval Guardianes 2026. Luego vinieron los días del operativo y la suspensión regular de labores por esas fechas.

Explican que el 19 de febrero, primer día hábil después del despliegue de carnaval, se realizó la inspección técnica conforme al procedimiento reglamentario.

Desde la entidad indican que no existe demora atribuible a los bomberos. Explicaron que, una vez el recibo de pago ingresa oficialmente, el tiempo estimado para realizar la inspección no excede dos semanas, dependiendo del volumen de casos y la complejidad técnica. En este expediente, sostienen que se actuó dentro de ese margen.

También precisaron responsabilidades. La programación y ejecución previa de la prueba de hermeticidad no depende de los bomberos, sino del profesional o empresa idónea contratada por la administración del PH.

Si hubo retraso en realizar la prueba antes de presentar el trámite, eso corresponde únicamente a quienes asumieron ese servicio, indican.

Las pruebas de hermeticidad son obligatorias. Su objetivo es verificar que los sistemas de gas cumplan con las normas de seguridad y evitar incidentes que puedan poner en riesgo la vida y los bienes de los residentes. La institución reiteró que mantiene medidas internas para agilizar procesos y garantizar respuestas oportunas.a y basada en los hechos.