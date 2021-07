Cabrera demandarÃ¡ al Grupo Prisa

El profesor Edwin Cabrera anunció que interpondrá acciones legales contra el español Grupo Prisa, luego que se decidió suspender la relación laboral de 21 años en Radio Panamá y no se pretende indemnizar.

Cabrera dijo en un segmento de análisis en FETV, que sabía de las intenciones de venta de la emisora, pero nunca imaginó que iban a desconocer sus derechos, por lo que pretende reclamarlos en un proceso legal.

Si bien siempre apoyaré la inversión extranjera, lo que no puede ser es que no se cumplan las leyes panameñas. No voy aceptar ser un congo, añadió.

Radio Panamá ha dicho que los despidos en la estación se han producido debido a la crisis que enfrenta el país y los ingresos son menores que los gastos.

