Cae funcionario de Aduanas con fusil M-16 en Cántaros
El funcionario fue trasladado a la Sala de Atención Ciudadana de Nuevo Tocumen,.
Un funcionario de la Autoridad de Aduanas, de 23 años, fue capturado en la barriada Cántaros, en Nuevo Tocumen, luego de un operativo donde se le ubicó un fusil M-16 junto a proveedores y municiones de alto calibre.
Unidades del seccional realizaron un allanamiento y registro excepcional, en coordinación con la Fiscalía Séptima Subregional de Atención Primaria, logrando ubicar y retener al sujeto por orden del Ministerio Público.
En el lugar se decomisó un fusil M-16, marca Colt, sin serie visible, calibre 5.56 mm, además de dos proveedores y 59 municiones calibre 5.56x45 mm, que fueron incautadas como parte de la diligencia.
El ciudadano fue trasladado a la Sala de Atención Ciudadana de Nuevo Tocumen, donde se realizan los trámites correspondientes mientras avanzan las investigaciones.