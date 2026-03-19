Cae funcionario de Aduanas con fusil M-16 en Cántaros

Un funcionario de la Autoridad de Aduanas, de 23 años, fue capturado en la barriada Cántaros, en Nuevo Tocumen, luego de un operativo donde se le ubicó un fusil M-16 junto a proveedores y municiones de alto calibre.

Unidades del seccional realizaron un allanamiento y registro excepcional, en coordinación con la Fiscalía Séptima Subregional de Atención Primaria, logrando ubicar y retener al sujeto por orden del Ministerio Público.

En el lugar se decomisó un fusil M-16, marca Colt, sin serie visible, calibre 5.56 mm, además de dos proveedores y 59 municiones calibre 5.56x45 mm, que fueron incautadas como parte de la diligencia.

El ciudadano fue trasladado a la Sala de Atención Ciudadana de Nuevo Tocumen, donde se realizan los trámites correspondientes mientras avanzan las investigaciones.