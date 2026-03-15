Nacional - 15/3/26 - 04:03 PM

Camión con exceso de peso provoca caída de puente en Capira

De los tres puentes vehiculares existentes para acceder al corregimiento de Villa Carmen de Capira, dos están colapsados.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el colapso del puente sobre el río Perequeté, en el distrito de Capira, se debió a que el vehículo accidentado superó el límite de peso de 10 toneladas, establecido para esa estructura.

El camión articulado transportaba maíz en grano hacia el corregimiento de Ollas Arriba, en el distrito de Capira.

En un comunicado, el MOP indica que se colocará una barrera de jersey a ambos lados de la vía como medida de seguridad para los conductores.

El cierre de este paso vehicular afecta directamente a las comunidades de La Trinidad, Cacao, Ciricito Arriba, Ciricito Abajo, Los Chorros, Nuevo Paraíso, Arenas Blancas, La Bonga Arriba y Bonga Abajo.

Según un comunicado del MOP, existe una vía alterna para el tránsito de vehículos livianos, pero no para carga pesada.

De los tres puentes vehiculares existentes para acceder al corregimiento de Villa Carmen de Capira, dos son inutilizables.

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Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en Panamá Oeste también inspeccionó el cauce del río Perequeté para detectar posibles afectaciones al recurso hídrico y al entorno natural.

Según el informe del personal técnico de la Sección de Verificación y Desempeño Ambiental de MiAmbiente, no se evidenció derrame de combustible ni de otros fluidos contaminantes que pudieran comprometer la calidad del agua del río.

Las autoridades locales insisten en que por 27 años han estado solicitando a los gobiernos de turno la necesidad de reemplazar el puente de metal debido al grave deterioro que presentaba.
 

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