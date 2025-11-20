Cancillería ‘rechaza de manera categórica’ intervenciones de diplomáticos en viaje a Taiwán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá rechazó este miércoles de manera categórica “cualquier intento de injerencia” en los asuntos internos del país por parte de misiones diplomáticas acreditadas.

Las declaraciones se dan en respuesta a recientes comentarios sobre el viaje realizado por algunos miembros de la Asamblea Nacional.

La cancillería recordó que la conducción de la política exterior del país es una potestad exclusiva del Órgano Ejecutivo, representado por el presidente de la República, conforme a lo establecido por la Constitución y las leyes nacionales.

“Panamá, como estado soberano, no acepta condicionamientos ni presiones que pretenden incidir en las decisiones legítimas de sus autoridades, incluyendo las actuaciones de la Asamblea Nacional, en el marco de la separación de poderes que rige nuestro sistema democrático, aun cuando esas decisiones no sean compartidas por el Gobierno Nacional”, añade el comunicado.

Además, el ministerio reafirmó su respeto por todas las misiones diplomáticas acreditadas en el país y destacó que espera el mismo respeto hacia las instituciones panameñas.

Y reiteró que Panamá se compromete a seguir promoviendo las relaciones internacionales basadas en la soberanía, “respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos”.

Cabe destacar que hace poco, el presidente José Raúl Mulino hizo referencia a este viaje parlamentario y señaló que “no gozaban de su apoyo ni aprobación”.

“Ante informes de eventuales viajes de funcionarios del órgano Legislativo a Taiwán, tales viajes no gozan del apoyo ni aprobación de mi gobierno”, escribió en su cuenta de X.

Manuel Cohen (Cambio Democrático), Eduardo Gaitán (Coalición Vamos), Ernesto Cedeño y Betserai Richards de la bancada Seguimos confirmaron este lunes que viajarán a Taiwán para reforzar lazos comerciales.

Mediante un comunicado de prensa, en sus redes sociales, Gaitán explicó que su viaje, programado del 21 al 30 de noviembre, es para intercambiar experiencias y explorar cooperación en el sector marítimo.

Además, aseguró que la agenda busca oportunidades comerciales y de inversiones que puedan beneficiar al país y a su distrito de San Miguelito.

Mientras que Richards y Cedeño señalaron que aceptaron la visita para potenciar oportunidades que existen para fortalecer los valores democráticos y el compromiso con el desarrollo sostenible.