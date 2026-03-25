Casco Antiguo se prepara para recibir a 350 mil visitantes en Semana Santa

El Casco Antiguo se prepara para las actividades de la Semana Santa, que arrancan este viernes 27 de marzo con el llamado Viernes de Dolores y se extenderán hasta el 5 de abril, con procesiones que recorrerán distintas calles del área. Se espera que unas 350 mil personas participen de las actividades.

Para esta primera jornada participarán más de 1,800 personas en una de las procesiones más largas, organizada por una cofradía que cumple 10 años. El recorrido irá por varios puntos del Casco Antiguo, avanzando hacia el sector del Sofitel y subiendo hasta la catedral.

Durante esta procesión también se presentarán dos andas nuevas, entre ellas una dedicada al Cristo crucificado, que será cargada por 94 costaleros. Se trata de la primera anda que abrirá la procesión del Viernes de Dolores.



NO LLEVE AUTO

Las autoridades recomendaron a la población llegar con al menos dos horas de anticipación, ya que el área suele alcanzar su capacidad antes del inicio de cada procesión. Indicaron además que habrá cerca de 11 estacionamientos disponibles, aunque sugieren dejar los vehículos fuera del Casco Antiguo para evitar congestionamientos.



La Policía del Tránsito activará desvíos vehiculares en horarios nocturnos durante todas las procesiones de la semana en su mayoría desde las 7:00 p.m. Las personas pueden consultar los horarios en las redes de las iglesias del área.



Las autoridades también anunciaron que la ruta de MiBus hacia el Casco se mantendrá operativa.

Durante la conferencia también se informó que los estamentos de seguridad mantendrán operativos en toda la zona durante la Semana Santa, debido a la gran cantidad de asistentes que se movilizan hacia el Casco Antiguo.



En materia de seguridad, el Servicio de Protección Institucional (SPI) desplegará aproximadamente 1,000 uniformados como parte del Operativo Fortaleza 3, con presencia en el Casco Antiguo, la Cinta Costera y el Parque Omar.



El año pasado se registró una alta ocupación hotelera por el turismo religioso, y para este año se espera un comportamiento similar con la llegada de visitantes durante estas fechas.