CCIAP ve en las pasantías una puerta real al primer empleo para jóvenes

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá valoró como un paso importante la nueva ley de pasantías, al considerar que finalmente se traduce en acciones concretas frente a uno de los grandes problemas del país: el empleo juvenil.

El gremio explicó que la norma busca romper una barrera que por años ha afectado a miles de jóvenes: no consiguen trabajo por falta de experiencia, pero tampoco pueden adquirirla sin una oportunidad previa. Con esta ley, dijo, podrán formarse directamente en empresas y en condiciones reales de trabajo.

Entre los puntos más relevantes, la CCIAP destacó que los pasantes recibirán una asignación mensual de 450 dólares, por un período de hasta un año, además de contar con póliza de riesgo. A su juicio, esto reconoce el valor del esfuerzo juvenil y deja claro que estas plazas no deben reemplazar empleos formales.

También subrayó que la legislación incluye controles para evitar abusos, como límites en la cantidad de pasantes por empresa y mecanismos de supervisión.

Las pasantías estarán dirigidas a jóvenes entre 18 y 25 años, así como a quienes ya hayan terminado la educación media. Al finalizar, los participantes recibirán una certificación que respalde su experiencia.

La Cámara reiteró su respaldo a la iniciativa, aunque advirtió que no es una solución definitiva, sino parte de una estrategia más amplia para mejorar la empleabilidad. En ese sentido, hizo un llamado a las empresas a sumarse y abrir más espacios para el talento joven.