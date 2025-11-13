Chapines nos tiran flores, pero hoy hay que darles hacha y machete

El seleccionador de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, afirmó ayer que su equipo se enfrenta "al mejor equipo de Concacaf", pero advirtió que a la Azul y Blanco solo le sirve la victoria en el juego de hoy (9:00 p.m.) contra Panamá, ya que "el empate no nos sirve de nada".

En la víspera del partido que definirá gran parte del futuro de ambas selecciones rumbo al Mundial de 2026, Tena no escatimó elogios para el rival, pero se mostró consciente de la urgencia guatemalteca.

Durante la conferencia de prensa, el técnico azteca destacó la fortaleza del conjunto panameño, al que considerarlo el rival más formado de la región. "Lo hemos dicho muchas veces y desde hace mucho tiempo, que Panamá es el mejor equipo de Concacaf desde hace tiempo", sentenció Tena.

El estratega basó su afirmación en el "gran trabajo táctico" que el onceno panameño "maneja muy bien" y que, según él, han demostrado desde la Copa Oro del 2023.

Tena destacó la "calidad de sus jugadores" y su "vocación ofensiva muy marcada", asegurando que su cuerpo técnico ha trabajado enfocado en contrarrestar las "muchas variantes tácticas" que posee el equipo de Thomas Christiansen.

A pesar del respeto por el rival, Tena fue contundente sobre las necesidades de su equipo. "Sabemos muy bien que el empate no nos sirve de nada, así que también eso lo tenemos que tener muy en cuenta", resaltó anoche. Más en P. 13-14