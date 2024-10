Chapman abrumado por informe legislativo retira proyecto de presupuesto del 2025

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman retiró ayer de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2025, luego de un contundente informe técnico legislativo que advertía violaciones a la Constitución y a leyes vigentes.

Tras leerse el informe legislativo, un Chapman -con rostro de preocupación- pidió un receso para un nuevo examen y evaluación minuciosa del análisis exhaustivo presentado del proyecto por $26,084 millones, que contempla un recorte del 15% en comparación con el del 2024 y una disminución del 48% en inversiones.

Se advirtió que se incumplió con el artículo 184 de la Constitución que obligaba al MEF a presentar el presupuesto en los primeros 40 días de sesiones después del 1 de julio y no se hizo hasta el 7 de octubre. De igual modo, se destaca que no se cumplió con el artículo 269 de la Carta Magna, que establece que la Comisión de Presupuesto participará en las consultas para la elaboración del presupuesto.

Otra falla es que el proyecto estima un déficit fiscal superior al previsto en la ley vigente, ya que se contempla que para el 2025 será de $2,751.9 millones con un PIB de $87,347 millones, que es superior al 3% y no se ajusta a la ley que establece que debe ser no mayor del 1.5%

No se estará cumpliendo con el déficit fiscal del 2% para el 2024, porque ya hasta agosto el déficit del sector público no financiero se ubica en 6.46%. No se pueden estimar ingresos con leyes inexistentes, advierte el informe legislativo.

Otro aspecto que ignora y viola el proyecto de Chapman son los pagos de bonificaciones reconocidas por la ley, entre ellas, las asignadas a funcionarios de la DGI, Aduanas, Autoridad Marítima y Registro Público.

Además, se advierte el incumplimiento de la ley 362 del 2023 que asigna 7% PIB al sector educativo. El PIB de agosto era de $87,347 millones y ese monto sería de $6,114.3 millones, pero se están asignando en el proyecto $4,346 millones, es decir es inferior en $1,768.3 millones.

Se cuestiona además que el Ejecutivo implementó un plan de contención del gasto por $1,387.1 millones, pero eso no fue comunicado a la Comisión de Presupuesto.

El documento legislativo destaca que la inversión pública en el 2024 es de $10,291.5 millones y para el 2025 se proyecta en $5,554.4 millones, una cifrar menor en $4,633.1 millones.

La revisión en la Asamblea señala que en el presupuesto se reducen programas como 120 a los 65 que baja en $10.1 millones y quedará en $165.1 millones; la Red de Oportunidades baja de $26 millones a $23 millones; Ángel Guardian de $15.2 millones a $12.8 millones y el Senapan de $4.3 millones disminuye a $3.1 millones.

Del Ministerio de Educación se cuestiona que la inversión baja en $1,297.5 millones y se reduce de $1,638.3 millones a $340.8 millones

En el MOP se destinan apenas $4.9 millones, que es insuficiente.

En el IDAAN la inversión pasa de $172.2 millones a $36.8 millones.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio