Chiquita prueba empacadoras mientras revive la industria del banano

Panamá. La transnacional Chiquita Brands comenzó a producir pequeñas cantidades de banano en Panamá como parte de las pruebas para reactivar sus operaciones en la provincia de Bocas del Toro, tras el cierre que dejó miles de trabajadores sin empleo en 2025.

Según explicó la empresa, la producción actual es mínima y se destina únicamente al mercado local, mientras se observa el comportamiento de la fruta y el funcionamiento de las empacadoras de banano que han sido remodeladas en el proceso de reactivación.

Esta etapa permitirá calcular cuándo se podrá retomar la exportación de banano hacia mercados internacionales.

El portavoz de la compañía, Alexander Gabarrete, indicó que el objetivo es garantizar que el producto cumpla con los estándares que exige el comercio exterior. Por ahora, la empresa no ha anunciado una fecha oficial para reiniciar las exportaciones desde Panamá.

La operación de la empresa se concentra nuevamente en Changuinola, distrito históricamente ligado al cultivo de banano en Bocas del Toro, una región donde gran parte de la economía depende de esta actividad agrícola. Allí, la compañía comenzó a retomar labores desde noviembre pasado con trabajos de limpieza en las fincas y la rehabilitación de áreas productivas.

El retorno de la compañía también trae un cambio en su modelo de negocio. Ahora se aplica el sistema de aparcería, en el que cinco empresas administran el personal encargado de la producción, mientras Chiquita mantiene la asistencia técnica, la supervisión y la comercialización del producto.

Con este esquema se han logrado contratar más de 1.800 trabajadores en la primera fase de la reactivación, en una zona donde más del 80 % de la economía depende de la actividad bananera. La empresa sostiene que, a medida que aumenten las contrataciones, se reactivará el movimiento económico en esta región mayoritariamente indígena.

El cierre de la compañía en 2025 provocó la pérdida de unos 5.500 empleos directos, luego de una paralización sindical vinculada a protestas por reformas al sistema de seguridad social. Además, cerca de 20.000 personas se vieron afectadas de forma indirecta por la suspensión de la actividad bananera.

Actualmente se mantiene la contratación de personal para labores agrícolas como limpieza, fertilización y control de plagas, además de trabajadores sin experiencia que reciben capacitación para integrarse a las fincas bananeras.

La empresa también prevé reactivar unas 5.000 hectáreas de cultivo de banano, de un total aproximado de 5.200 dedicadas a esta fruta. En condiciones normales, el proceso desde que aparece la fruta hasta la cosecha tarda cerca de 12 semanas.

Como parte de los compromisos con el Gobierno panameño, Chiquita reiteró su plan de invertir más de 30 millones de dólares para impulsar nuevamente la producción bananera en Bocas del Toro. Entre las inversiones figuran la ampliación de empacadoras, la compra de una aeronave de fumigación valorada en más de 1,5 millones de dólares y la adquisición de insumos agrícolas.

En los primeros meses de 2025, el banano se mantuvo como el principal producto de exportación de Panamá, al representar el 17,5 % de las ventas al exterior, según estadísticas oficiales.