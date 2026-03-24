Nacional - 24/3/26 - 02:07 PM

Cierre de acceso en Limoncillo genera enfrentamientos en Barrio Colón

El alcalde Eloy Chong dijo que esta semana sostendrá una reunión con el ministro Andrade para abordar este tema y otros.

 

Por: Eric Montenegro -

La decisión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de ordenar el cierre de una vía en el sector de Limoncillo, corregimiento de Barrio Colón, ha derivado en un conflicto.
Esta vía es usada por conductores para evitar el tranque vehicular a la entrada de La Chorrera por la autopista Arraiján - La Chorrera.

Con base en una resolución firmada por el ministro del MOP, José Luis Andrade, personal y maquinaria de esta institución procedió a colocar una barrera de jersey a la entrada de la vía.

Este martes, un grupo de residentes de Limoncillo acudió al concejo municipal de La Chorrera a solicitar la reapertura de la vía, tomando en consideración que el cierre obliga a cientos de conductores a pasar más de 45 minutos en un tranque.

El cierre del acceso ya ha generado enfrentamientos verbales entre quienes se oponen a la reapertura de la vía y los que exigen a las autoridades la apertura del paso, alegando que la vía es utilizada incluso por equipos de emergencia.

Indican, además, que la decisión del MOP se tomó de manera unilateral, sin consultar a los residentes de las barriadas colindantes con este acceso para conocer su opinión, sino que se actuó a solicitud de un grupo de personas.

Durante la reunión con los concejales de La Chorrera, representantes del grupo que se opone al cierre de la vía mostraron una serie de mapas donde está demarcada la vía de acceso a la autopista.

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Gamalie Sousa, ingeniero municipal, indicó que, en conjunto con la gobernadora de la provincia, Marilin Vallarino, se han realizado inspecciones para establecer posibles puntos por donde abrir una vía.

El alcalde Eloy Chong dijo que esta semana sostendrá una reunión con el ministro Andrade para abordar este tema y otros.

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