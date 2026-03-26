Nacional - 26/3/26 - 12:00 AM

Cinco minutos y pa’ fuera: arranca pelea por ser el Defensor del Pueblo

Por: Redacción. -

La tensión política sube de nivel en la Asamblea Nacional, debido a que el próximo lunes arrancan las esperadas entrevistas para elegir al nuevo Defensor del Pueblo, en un proceso que promete momentos decisivos y más de una sorpresa.

El presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, Luis Eduardo Camacho, confirmó que serán 35 candidatos los que buscarán quedarse con el codiciado cargo. Pero ojo: cada aspirante tendrá apenas cinco minutos para convencer a los comisionados de que es la mejor opción.

El objetivo está claro: intentar definir al nuevo ombudsman antes de que llegue abril. Sin embargo, el panorama no está tan sencillo. Aunque todos tienen oportunidad, ya suenan nombres con peso, como el de la exmagistrada Ángela Russo, quien parte como una de las figuras más fuertes dentro del proceso.

Mientras tanto, el actual defensor, Eduardo LeBlanc, no se queda fuera del radar. Camacho reconoció que ha hecho un trabajo positivo, dejando abierta la posibilidad de que continúe en el cargo si así lo determina la evaluación final.

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