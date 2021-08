Confirman nuevos casos de la variante Delta tras realizar trazabilidad

El jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) Leonardo Labrador, destacó que se detectaron dos familiares de la paciente con la variante Delta comunitaria positivos por Covid-19, durante el proceso de trazabilidad.



El paciente detectado de 14 años de edad en la provincia de Chiriquí, no tenía historial de viaje, manifestó Labrador, quien agregó que se está realizando la trazabilidad en este caso, para buscar o conocer cómo pudo darse el contagio.



“La investigación de trazabilidad nos dice que son 2 familias de las cuales ya han salido aproximadamente dos pacientes más positivos y que la persona detectada con la variante Delta ha salido satisfactoriamente bien del, cuadro”, expresó.



Detalló que el otro paciente detectado positivo con la variante Delta en Panamá al parecer se contagió fuera del país, pero que el mismo no presentó síntomas graves o complicados.



“La población debe protegerse ante esta nueva variante que es altamente contagiosa, por lo que la higiene personal y el uso de mascarilla, son factores determinantes para evitar el contagio, al igual que buscar atención oportuna si se presentan síntomas relacionados al virus”, puntualizó el epidemiólogo.

Labrador indicó que Panamá mantendrá una férrea vigilancia en todos los puntos de entrada al país.

